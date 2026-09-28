В Дагестане достроили газопровод-лупинг от ГРС «Зубутли — Миатли» до Пятилетки

Министерство энергетики Дагестана сообщило о завершении строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод-лупинг по участкам от ГРС "Зубутли — Миатли" до Пятилетки». Проект реализован в рамках Республиканской инвестиционной программы во исполнение поручения Генерального прокурора РФ — в целях устранения перебоев в газоснабжении, стабилизации давления и повышения пропускной способности действующего газопровода.

Протяженность построенного газопровода составила 23,8 км, объем финансирования — 261,96 млн руб. Работы выполнены до начала отопительного сезона с опережением установленных сроков, что позволило обеспечить надежность и стабильность газоснабжения в преддверии периода повышенной нагрузки на газораспределительную систему.

В результате реализации проекта повышена стабильность газоснабжения порядка 4 тыс. домовладений в населённых пунктах Хасавюртовского и Кизилюртовского районов, в том числе Пятилетка, Костек, Чонтаул, Новый Костек, Акнада, Темираул, Манапкала и других.

Мария Хоперская