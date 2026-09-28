Госсовет Татарстана принял законопроект об увеличении доходов бюджета на 32,6 млрд
Госсовет Татарстана принял в первом чтении и в целом законопроект об изменениях в республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходную часть бюджета 2026 года предлагается увеличить на 32,6 млрд руб.
Госсовет Татарстана принял законопроект об увеличении доходов бюджета на 32,6 млрд
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В том числе налоговые и неналоговые доходы вырастут на 30,7 млрд руб., безвозмездные поступления увеличатся на 1,9 млрд руб. за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений.
Расходы бюджета увеличат на 21,7 млрд руб.
Таким образом, доходы бюджета Татарстана на этот год составят 633,4 млрд руб., расходы — 653,4 млрд руб.
Ранее сообщалось, что дефицит составит 20 млрд руб.