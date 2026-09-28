Госсовет Татарстана принял в первом чтении и в целом законопроект об изменениях в республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходную часть бюджета 2026 года предлагается увеличить на 32,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсовет Татарстана принял законопроект об увеличении доходов бюджета на 32,6 млрд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Госсовет Татарстана принял законопроект об увеличении доходов бюджета на 32,6 млрд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В том числе налоговые и неналоговые доходы вырастут на 30,7 млрд руб., безвозмездные поступления увеличатся на 1,9 млрд руб. за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений.

Расходы бюджета увеличат на 21,7 млрд руб.

Таким образом, доходы бюджета Татарстана на этот год составят 633,4 млрд руб., расходы — 653,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что дефицит составит 20 млрд руб.

Анна Кайдалова