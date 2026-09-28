Губернатор Ставрополья отправил в отставку двух вице-премьеров правительства

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров исключил из состава регионального правительства двух заместителей председателя — Игоря Иванова и Анатолия Антоненко. Соответствующие постановления опубликованы на официальном портале правовой информации Ставрополья. Документы вступают в силу 28 и 29 сентября.

Анатолий Антоненко занимал должность заместителя председателя правительства края с января 2025 года. До этого в 2005–2024 годах он руководил территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю. В 2008 году господину Антоненко была присвоена учёная степень доктора медицинских наук.

Игорь Иванов до перехода на работу в правительстве Ставропольского края возглавлял региональное следственное управление Следственного комитета России.

Мария Хоперская