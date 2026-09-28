Группу жительниц КЧР будут судить по делу о фиктивных браках с контрактниками

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении жителей Карачаево-Черкесии, обвиняемых в организации преступного сообщества, участники которого заключали фиктивные браки с контрактниками, чтобы получать их государственные выплаты. Об этом сообщает МВД по КЧР.

По данным полиции, группу в конце 2024 года создали уроженка КЧР и ее сообщник. Вместе с другими участницами они находили мужчин, планировавших поступить на военную службу по контракту, и заключали с ними фиктивные браки.

После ранения или гибели военнослужащего фигуранты, как утверждает МВД, присваивали полагающиеся ему государственные компенсации. С января по октябрь 2025 года таким образом было похищено 35 млн руб. Еще 25 млн руб., по данным полиции, участники группы планировали получить от других военнослужащих.

Обвиняемым вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Валерий Климов