Мучные склады Рейнеке в Саратове отреставрируют под общепит и музей

В Саратове отреставрируют мучные склады Рейнеке, расположенные на спуске от Триумфальной арки. Инвесторы прорабатывают концепции нового использования здания. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании градостроительного совета при облдуме, сообщает «ОМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове отреставрируют мучные склады Рейнеке

Фото: Презентация градсовета при Саратовской облдуме В Саратове отреставрируют мучные склады Рейнеке

Фото: Презентация градсовета при Саратовской облдуме

Предполагается, что после реставрации в здании складов откроют заведения общепита с региональной кухней дореволюционного периода и лофт-пространство. Планируется взять пункты из меню саратовских гостиниц и ресторанов царских времен. Особенность проекта в том, что мучные склады на ул. Никольский взвоз будут не только заведением общепита: снаружи и внутри планируется разместить наличники, подзоры, элементы ворот и двери, демонтированные при расселении старинных домов без охранного статуса на Предмостовой площади. Реставраторы также используют дореволюционный красный кирпич.

Владимир Лешуков отметил, что концепция музея архитектурных деталей прорабатывается, и инвестор пошел навстречу. Он также выразил надежду, что обновленному объекту присвоят адрес ул. Никольский ввоз, 1.

В конце августа 2026 года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин торжественно открыл Никольский ввоз — пешеходный спуск к Волге у Триумфальной арки. Реставрационные работы начались в 2022 году по инициативе главы региона. На месте построили точную копию триумфальных ворот 1871 года, возведенных к визиту в Саратов Александра II.

Марина Окорокова, Татьяна Смирнова