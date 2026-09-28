Мучные склады Рейнеке в Саратове отреставрируют под общепит и музей
В Саратове отреставрируют мучные склады Рейнеке, расположенные на спуске от Триумфальной арки. Инвесторы прорабатывают концепции нового использования здания. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании градостроительного совета при облдуме, сообщает «ОМ».
В Саратове отреставрируют мучные склады Рейнеке
Фото: Презентация градсовета при Саратовской облдуме
Предполагается, что после реставрации в здании складов откроют заведения общепита с региональной кухней дореволюционного периода и лофт-пространство. Планируется взять пункты из меню саратовских гостиниц и ресторанов царских времен. Особенность проекта в том, что мучные склады на ул. Никольский взвоз будут не только заведением общепита: снаружи и внутри планируется разместить наличники, подзоры, элементы ворот и двери, демонтированные при расселении старинных домов без охранного статуса на Предмостовой площади. Реставраторы также используют дореволюционный красный кирпич.
Владимир Лешуков отметил, что концепция музея архитектурных деталей прорабатывается, и инвестор пошел навстречу. Он также выразил надежду, что обновленному объекту присвоят адрес ул. Никольский ввоз, 1.
В конце августа 2026 года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин торжественно открыл Никольский ввоз — пешеходный спуск к Волге у Триумфальной арки. Реставрационные работы начались в 2022 году по инициативе главы региона. На месте построили точную копию триумфальных ворот 1871 года, возведенных к визиту в Саратов Александра II.