Топ-20 страховых компаний России по общим сборам, первое полугодие 2026 года

№ Страховая компании Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%) 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”» 342696 17,0 373803 109,1 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согаз-Жизнь”» 254306 12,6 168958 66,4 3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 220089 10,9 149044 67,7 4 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 161574 8,0 98415 60,9 5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 118119 5,9 76020 64,4 6 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Росгосстрах Жизнь”» 93617 4,6 32460 34,7 7 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 92588 4,6 55487 59,9 8 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72519 3,6 45716 63,0 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Сбербанк страхование”» 71964 3,6 14867 20,7 10 Страховое акционерное общество ВСК 64821 3,2 34634 53,4 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Ренессанс Жизнь”» 64280 3,2 36961 57,5 12 Публичное акционерное общество «Страховая компания “Росгосстрах”» 44273 2,2 20083 45,4 13 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 36802 1,8 39712 107,9 14 Публичное акционерное общество «Группа “Ренессанс Страхование”» 34459 1,7 23247 67,5 15 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 28636 1,4 16762 58,5 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согласие”» 27046 1,3 13445 49,7 17 Акционерное общество «Т-Страхование» 25444 1,3 12527 49,2 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь”» 24328 1,2 12379 50,9 19 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 20365 1,0 10296 50,6 20 Акционерное общество «Группа страховых компаний “Югория”» 20344 1,0 10951 53,8