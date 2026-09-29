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Топ-20 страховых компаний России по общим сборам, первое полугодие 2026 года

Страховая компании Сумма полученных премий (млн руб.) Доля рынка (%) Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат (%)
1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”» 342696 17,0 373803 109,1
2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согаз-Жизнь”» 254306 12,6 168958 66,4
3 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 220089 10,9 149044 67,7
4 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 161574 8,0 98415 60,9
5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 118119 5,9 76020 64,4
6 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Росгосстрах Жизнь”» 93617 4,6 32460 34,7
7 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 92588 4,6 55487 59,9
8 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 72519 3,6 45716 63,0
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Сбербанк страхование”» 71964 3,6 14867 20,7
10 Страховое акционерное общество ВСК 64821 3,2 34634 53,4
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Ренессанс Жизнь”» 64280 3,2 36961 57,5
12 Публичное акционерное общество «Страховая компания “Росгосстрах”» 44273 2,2 20083 45,4
13 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 36802 1,8 39712 107,9
14 Публичное акционерное общество «Группа “Ренессанс Страхование”» 34459 1,7 23247 67,5
15 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 28636 1,4 16762 58,5
16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согласие”» 27046 1,3 13445 49,7
17 Акционерное общество «Т-Страхование» 25444 1,3 12527 49,2
18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь”» 24328 1,2 12379 50,9
19 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 20365 1,0 10296 50,6
20 Акционерное общество «Группа страховых компаний “Югория”» 20344 1,0 10951 53,8

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

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