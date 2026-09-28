В Приозерском районе Ленобласти построят девять гостевых домов

В Петровском поселении Приозерского района Ленинградской области планируют построить девять гостевых домов на 24 человека. Комитет градостроительной политики региона утвердил изменения в проект планировки территории площадью 12,1 га, сообщили в строительном блоке областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все объекты планируют построить в один этап

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Все объекты планируют построить в один этап

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Помимо гостевых домов, на участке обустроят зоны отдыха, парковки и внутренние проезды, проведут электричество и водоснабжение, оборудуют локальную канализацию.

Все объекты планируют построить в один этап, чтобы гостевые дома и необходимая для туристов инфраструктура появились одновременно.

Карина Дроздецкая

Карина Дроздецкая