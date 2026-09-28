Челябинские артисты выступили на сцене старейшего театра России в Ярославле

Челябинский молодежный театр принял участие в юбилейном XXV Международном Волковском фестивале в Ярославле. 25 сентября на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова челябинская труппа представила спектакль «Деревья растут для всех» по автобиографическим рассказам Виктора Астафьева.

В программу фестиваля, проходящего на базе первого русского профессионального театра, вошли постановки Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева, Алтайского краевого театра драмы, а также коллективов из Сербии. По завершении показа директор Волковского театра Герман Громов официально поблагодарил челябинский коллектив за участие в форуме.

Спектакль «Деревья растут для всех» поставлен режиссером Иваном Пачиным в апреле 2024 года. В 2025 году постановка была удостоена Гран-при VI Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. В основе сюжета лежат воспоминания героя о детстве в селе Овсянка Красноярского края. Ближайшие показы спектакля на домашней сцене в Челябинске запланированы на 15 и 28 октября, а также на 25 ноября.

Евгений Рыженьков