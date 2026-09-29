ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-отель на проспекте Стачек

Industrial Avenir, построенный рядом со станцией метро «Кировский завод», является пятым апарт-отелем сети Avenir, которую ГК «ПСК» развивает в Санкт-Петербурге (Кировский, Московский и Красногвардейский районы). Фасады нового апарт-отеля выполнены в стиле неоклассицизма, интерьеры — в индустриальной эстетике.

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В построенном здании 739 апартаментов площадью от 17 до 78 кв. м, лобби площадью 160 кв. м с выставочной зоной, девять коммерческих и двенадцать офисных помещений, подземный паркинг. На 13-м этаже размещается общественное пространство с коворкингом, мультимедийной зоной и зоной отдыха.

Строительство апарт-отеля началось весной 2024 года, за это время Industrial Avenir стал одним из самых продаваемых проектов на рынке сервисных апартаментов Санкт-Петербурга. На момент ввода в эксплуатацию реализовано 84% помещений.

Управлением номерным фондом займется PSK Invest — управляющая компания в структуре ГК «ПСК». Сдача в аренду и начисление доходности собственникам в сети Avenir происходит по котловой модели: разделение валовой выручки апарт-отеля между собственниками апартаментов в нем пропорционально доле участия — площади апартаментов в собственности. Модель действует для собственников, заключивших договор аренды с управляющей компанией.

Выдача ключей собственникам начнется в феврале 2027 года. Апартаменты, передаваемые в управление УК, меблируются под ключ перед вводом в сервисную эксплуатацию в мае 2027 года, к началу высокого сезона.

С началом эксплуатации Industrial Avenir пополнит объем классифицированного номерного фонда в апарт-отелях Санкт-Петербурга, который оценивается в 9100 юнитов в категориях от трех до пяти звезд.

Сеть апарт-отелей Avenir — это четыре действующих апарт-отеля: Putilov Avenir (336 номеров, 3*), Kirovsky Avenir (473 номера, 3*), Moskovsky Avenir (318 номера, 4), Ladozhsky Avenir (960 номеров, 3*), а также Industrial Avenir (739 номеров, 3*), готовящийся к началу сервисной эксплуатации. Номерным фондом сети управляет PSK Invest (входит в ГК «ПСК»).

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