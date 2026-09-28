Курская корпорация развития требует с ивановских энергетиков 900 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступило пять исков ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области» к ивановскому ООО «Энерго Рессурс» Дениса Федорова, специализирующемуся на обеспечении работы котельных. Общая сумма требований по всем искам составляет 899,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть требований во всех случаях не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Ни один иск пока не принят к производству.

С 2024 года стороны встречались в суде восемь раз, в трех из них «Энерго Рессурс» выступал истцом, в четырех — ответчиком, а в одном случае — соответчиком курской корпорации развития по иску прокуратуры региона. Последний раз — в середине июля — корпорация потребовала взыскать с энергетиков 1,4 млрд руб. долга по договорам подряда, заключенным с 2023 по 2025 год. В августе суд вернул заявление истцу из-за длительной неуплаты госпошлины.

ООО «Энерго Рессурс» зарегистрировано в Иваново в 2019 году. Основной вид деятельности — обеспечение работоспособности котельных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Денис Федоров. Имеются сведения о дисквалификации должностного лица. В 2023 году выручка общества составляла 225 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. В отношении общества введено 33 исполнительных производства на 4,4 млрд руб. Остаток задолженности — 4,1 млрд руб.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что корпорация продолжила масштабную исковую кампанию по взысканию задолженностей со своих подрядчиков. Она потребовала с трех местных фирм и одной столичной 3,7 млрд руб. в сумме. Все иски приняты к производству, предварительные заседания по ним назначены на 13 октября.

Решение о ликвидации «Корпорации развития Курской области» было принято акционерами в октябре прошлого года. Глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Егор Якимов