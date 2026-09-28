Курская корпорация развития требует с ивановских энергетиков 900 млн рублей
В Арбитражный суд Курской области поступило пять исков ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области» к ивановскому ООО «Энерго Рессурс» Дениса Федорова, специализирующемуся на обеспечении работы котельных. Общая сумма требований по всем искам составляет 899,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Суть требований во всех случаях не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Ни один иск пока не принят к производству.
С 2024 года стороны встречались в суде восемь раз, в трех из них «Энерго Рессурс» выступал истцом, в четырех — ответчиком, а в одном случае — соответчиком курской корпорации развития по иску прокуратуры региона. Последний раз — в середине июля — корпорация потребовала взыскать с энергетиков 1,4 млрд руб. долга по договорам подряда, заключенным с 2023 по 2025 год. В августе суд вернул заявление истцу из-за длительной неуплаты госпошлины.
ООО «Энерго Рессурс» зарегистрировано в Иваново в 2019 году. Основной вид деятельности — обеспечение работоспособности котельных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Денис Федоров. Имеются сведения о дисквалификации должностного лица. В 2023 году выручка общества составляла 225 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. В отношении общества введено 33 исполнительных производства на 4,4 млрд руб. Остаток задолженности — 4,1 млрд руб.
В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что корпорация продолжила масштабную исковую кампанию по взысканию задолженностей со своих подрядчиков. Она потребовала с трех местных фирм и одной столичной 3,7 млрд руб. в сумме. Все иски приняты к производству, предварительные заседания по ним назначены на 13 октября.
Решение о ликвидации «Корпорации развития Курской области» было принято акционерами в октябре прошлого года. Глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.