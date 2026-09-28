МегаФон развернул 5G-покрытие на Киевском и Ленинградском железнодорожных вокзалах Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга. Скоростной интернет здесь особенно востребован из-за высокой концентрации пользователей и нагрузки на мобильную сеть. Ежедневно через столичные транспортные хабы проходят несколько сотен тысяч пассажиров. Подключиться к 5G могут владельцы совместимых смартфонов. Для устройств без поддержки нового стандарта, включая iPhone, абонентам доступна опция «Мега5G», которая за счет настроек сети позволяет пользоваться интернетом на скоростях, сопоставимых с показателями 5G.

Bentley представила свой первый электромобиль. Пятиметровый кроссовер получил название Torcal. В топовой версии он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 сек. Запас хода составляет до 600 км. Серийное производство начнется в 2027 году.

Космический корабль Starship стартовал в первый орбитальный полет. SpaceX создает его для полетов на Луну и Марс. Выход на орбиту позволит SpaceX перейти к следующему этапу разработки Starship — созданию полностью многоразовой ракеты, которую можно будет быстро использовать повторно.