Во вторник, 29 сентября, в день товарищеского матча сборных России и Ирана в Казани при необходимости ограничат движение транспорта и парковку на части участков дорог, в том числе на объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани могут ограничить движение у «Ак Барс Арены» в день матча Россия — Иран

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В Казани могут ограничить движение у «Ак Барс Арены» в день матча Россия — Иран

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 10:00 до 20:00 на участках улиц Чистопольской, С. Хакима, Академика Арбузова, а также на участках проспекта Ямашева и дублера улицы Гаврилова. На этих участках также запретят парковку и движение средств индивидуальной мобильности.

Матч России и Ирана начнется 29 сентября в 19:30 на стадионе «Казань Арена».

Анна Кайдалова