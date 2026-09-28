До конца 2026 года в Тамбове демонтируют около 100 незаконных ларьков

В Тамбове до конца 2026 года намерены демонтировать около 100 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) — киосков, павильонов и ларьков. С начала года в областном центре уже убрали 28 подобных точек. Об этом на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщил глава города Максим Косенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Борьба с нелегальными торговыми точками ведется в соответствии с правилами размещения НТО и единым дизайн-кодом, которые были приняты в 2025 году для улучшения архитектурного облика Тамбова. В 2024 году городские власти также определили перечень из 14 улиц в историческом центре, на которых установка любых объектов уличной торговли полностью запрещена.

Сейчас на территории города фактически работает 552 НТО. При этом утвержденная схема размещения предусматривает значительно меньшее количество — всего 395 официально разрешенных мест. Из них 263 позиции выделены под торговые павильоны, 110 — под киоски и еще 22 — под передвижные сооружения.

Системная работа по ликвидации несанкционированных объектов ведется уже несколько лет. С 2021 по 2025 год в Тамбове демонтировали 287 незаконных НТО (в том числе 87 объектов — в 2025 году). Власти подчеркивают, что самовольно установленные павильоны не только портят эстетический вид улиц, но и могут угрожать безопасности граждан. При этом при распределении официальных торговых мест приоритет отдается местным производителям товаров.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что в план управления административно-технического контроля мэрии Воронежа на этот год включили демонтаж 113 самовольных построек.

Кабира Гасанова