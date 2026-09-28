В Саратовской области две женщины погибли от отравления угарным газом

Тела двух саратовчанок были обнаружены в Лысогорском районе Саратовской области. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Саратовом две женщины отравились угарным газом

Фото: СУ СКР по Саратовской области Под Саратовом две женщины отравились угарным газом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие организовало процессуальную проверку по факту смерти двух женщин 56 и 90 лет. Их тела были найдены в поселке Барсучьем в одном из домов на улице Садовой. «Причиной их гибели могло стать отравление угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Марина Окорокова