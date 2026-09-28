Суд под Саратовом рассмотрит дело о краже арт-объектов с улиц Энгельса

Энгельсский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже миниатюрных скульптур-бычков с улиц города. В преступлении обвиняют троих мужчин в возрасте 24-25 лет. Им инкриминируют п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело троих обвиняемых в краже скульптур с улиц Энгельса рассмотрит районный суд

Фото: прокуратура Саратовской области Дело троих обвиняемых в краже скульптур с улиц Энгельса рассмотрит районный суд

Фото: прокуратура Саратовской области

Следствие полагает, что ночью 16 августа двое фигурантов сбили ногами с постамента и похитили арт-объект «Бык-гимназист». Через день, 18 августа, обвиняемые уже втроем украли «Быка-кинооператора», «Быка-хлебопашца», «Быка-моряка» и «Быка-театрала с лирой». Суммарный ущерб от действий фигурантов составил более 128 тыс. руб. Позднее скульптуры были изъяты у похитителей и возвращены на свои места.

Скульптуры расположены на туристическом маршруте «Энгельс-трек» и изображают быков разных профессий: гимназиста, моряка, театрала, кинооператора, рыбака и хлебопашца. Символика связана с главным историческим знаком Энгельса — быком-солевозом, изображенным на гербе района. «Эти фигурки — не просто арт-объекты: они стали частью городской идентичности, точкой притяжения для гостей Энгельса и любимым фоном для фотографий», — сообщал после кражи арт-объектов глава района Максим Леонов.

Марина Окорокова