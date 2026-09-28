Сотрудницу почты в Южноуральске осудили за растрату 400 тыс. рублей

Южноуральский городской суд признал виновной 38-летнюю местную жительницу в растрате 400 тыс. руб. во время работы на «Почте России» (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ее приговорили к двум годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в январе — феврале 2026 года начальница отделения потовой связи Передвижное систематически похищала поступающие в кассу наличные средства. Всего она присвоила свыше 400 тыс. руб. Помимо основного наказания, с фигурантки взыскан причиненный ущерб.

Виталина Ярховска