В Северной Осетии расследуют дело о незаконном привлечении 241 млн рублей дольщиков

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия — Алания выявили факт незаконного привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирного жилого дома. Генеральный директор одной из строительных компаний организовал привлечение средств в период с июня 2024 года по ноябрь 2025 года. Общая сумма, полученная от дольщиков по заключённым договорам, составила 241 289 800 руб.

По данным ведомства, денежные средства передавались гражданами напрямую застройщику, минуя счет эскроу, использование которого является обязательным для расчетов по договорам долевого участия. Это лишало дольщиков гарантий возврата вложений в случае банкротства компании или остановки строительства — застройщик мог расходовать полученные средства по своему усмотрению.

Следственной частью СУ МВД по РСО-Алания в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности.

Расследование продолжается.

Мария Хоперская