В Перми прошли Чемпионат и Первенство края по плаванию (25 метров)

С 23 по 25 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе ПНИПУ «Политехник» прошли Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию на «короткой воде». Их организацию поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

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Более 550 спортсменов из 21 клуба различных территорий края соревновались за право представлять регион на Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа в октябре 2026 года. Заплывы прошли на дистанциях от 50 до 1500 м в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности разыграно 77 комплектов наград.

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Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

В связи с введением новых федеральных требований к проведению осеннего цикла соревнований мы должны были организовать чемпионат и первенство региона в 25-метровом бассейне. Это были первые краевые старты на «короткой воде» за последние 15 лет. Тем не менее, благодаря слаженной работе администрации бассейна «Политехник», а также всего тренерского состава федерации соревнования прошли успешно, спортсмены показали высокие результаты. Сборная Пермского края сформирована и имеет хороший потенциал.

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Лидером по числу золотых медалей чемпионата на «короткой воде» стала кандидат в мастера спорта Софья Кириллова (СШ «БМ», г. Пермь) — четыре первых места. По три медали высшей пробы завоевали мастер спорта Антон Ястребков (ФОК «Политехник», г. Пермь), кандидат в мастера спорта Софья Чугунова (СШ «БМ», г. Пермь), мастер спорта Глеб Буслаев (СШ «Кристалл», г. Березники) и кандидат в мастера спорта Анжелика Буцик (СШОР Кировского района г. Перми). Мастер спорта Дарья Копылова (СШ «Академия ИВС», г. Оса) установила новый рекорд Пермского края на дистанции 100 м комплексным плаванием (1.02,75).

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Чемпионом по числу золотых медалей первенства стал мастер спорта Кирилл Панцирев (СК «Олимпия», г. Пермь), который завоевал шесть высших наград в индивидуальных заплывах и эстафетах. Четыре первых места — у кандидата в мастера спорта Евы Ушаковой (СК «Олимпия», г. Пермь). Мастер спорта Дарья Копылова (СШ «Академия ИВС», г. Оса) установила новый рекорд Пермского края на дистанции 100 м баттерфляем (1.00,80).

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Все медалисты чемпионата и первенства в своих возрастных категориях отражены в протоколе соревнований.

Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию (25 метров): Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ЦСП Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», Физкультурно-оздоровительный комплекс ПНИПУ «Политехник».

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь