В Сочи прогнозируют ливни с грозами

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает пресс-служба администрации города, с вечера 28 сентября до конца дня 29 сентября на территории города и «Сириуса» локально прогнозируется сильный дождь. Местами возможны ливни с грозами.

Решение об открытии пляжных территорий для купания будут принимать исходя из актуальных погодных условий. Жителям и туристам рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности, позаботиться о сохранности своего имущества и не отдыхать рядом с водоемами, а также отказаться от похода в горы.

В случае происшествий граждан просят звонить по номеру 112.

Алина Зорина