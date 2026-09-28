Фарид Абдулганиев стал председателем Госсовета Татарстана

Председателем Государственного совета Татарстана избрали Фарида Абдулганиева. Об этом стало известно на 24-м заседании парламента республики.

Его кандидатуру поддержал 81 депутат, один высказался против. Других кандидатур на должность председателя депутаты не выдвигали.

Фарид Абдулганиев возглавлял Минэкологии и Минэкономики Татарстана, был помощником раиса республики и уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Ранее сообщалось, что его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия».

Анна Кайдалова