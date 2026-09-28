Курганского пристава обвиняют в превышении полномочий и подлоге

Следственный отдел по Кургану СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя областного управления ФССП России по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023–2026 годах пристав, желая улучшить служебные показатели, вносила заведомо ложные сведения в документы должников об отсутствии у них имущества и средств. Так она смогла прекратить 50 исполнительных производств, причинив взыскателям ущерб на 1,6 млн руб. Местную жительницу задержали и отправили под домашний арест. По месту ее проживания и работы сотрудники регионального УФСБ России провели обыски.

Виталина Ярховска