Центр образования «Солнечный берег» в Дагестане попал под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против 17 организаций, причастных, по мнению Брюсселя, к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», в том числе с целью «принудительного усыновления и перевоспитания». Из 17 попавших под ограничения организаций единственным объектом из Дагестана стал центр образования «Солнечный берег».

Вместе с ним в санкционный список включены детские лагеря и оздоровительные комплексы в Ростовской области («Спутник», «Мир», «Котлостроитель»), Крыму («АРТ-КВЕСТ», «Радуга»), Краснодарском крае («Вита» в Анапе, «Сигнал» в Геленджике), Чебоксарах («Бригантина»), Приморском крае («Океан»), а также лагерь Сондовон в КНДР. Кроме того, ограничения затронули комитет по туризму Москвы, московский Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды, Преображенский оборонно-спортивный центр в Москве и компании ООО «Лето» и ООО «Отдых-71».

Среди 10 физических лиц, включенных в санкционный список, — глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель мэра Ялты Ренард Кутковский, министр образования Запорожской области Александр Калягин, министр образования ДНР Олег Трофимов, министр спорта и туризма ДНР Максим Швец, заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова, уполномоченный по правам ребёнка в Херсонской области Ирина Кравченко, заместитель председателя партии «Единая Россия» в Горловском городском совете ДНР Олег Сладкевич, основатель детского лагеря «Адель» на Домбае Али Чомаев и председатель севастопольского отделения «Движения Первых» Анна Молчанова.

Санкционным лицам запрещен въезд в ЕС, их активы на территории европейских стран будут заморожены.

Мария Хоперская