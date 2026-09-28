Благоустройство пляжа в ростовском парке «Дружба» закончат в 2027 году

Управление капитального строительства Ростова-на-Дону объявило конкурс на реконструкцию пляжной зоны парка «Дружба» на сумму 762,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены в период со 2 ноября 2026 года по 30 ноября 2027 года.

В рамках контракта подрядчику предстоит благоустроить пляжные раздевалки, установить навес, урны, информационные стенды, шахматный комплекс с двумя стульями, качели, скамьи, сетку для лазанья, оборудование для скалодрома, детские горки и лабиринт. Также в контракт входят установка освещения и системы видеонаблюдения.

Финансирование осуществляется за счет городского бюджета, в том числе за счет субсидии из областного бюджета. На второй этап реконструкции запланировано 394 млн руб., на третий — 196 млн руб. Таким образом, общая стоимость проекта составит более 1,3 млрд руб.

Мария Хоперская