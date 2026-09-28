Инвестиции в основной капитал на Ставрополье выросли почти на треть за десять лет

Объем инвестиций в основной капитал на Ставрополье увеличился практически на треть за последние десять лет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров по итогам инвестиционной деятельности за первое полугодие этого года. Более 45% муниципалитетов нарастили объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пятерка округов-лидеров по темпам роста инвестиций выглядит следующим образом: Туркменский округ — 557,3% к первой половине прошлого года, более 3,2 млрд руб.; Новоалександровский округ — 183,7%, более 3 млрд руб.; Невинномысск — 142,6%, более 10,4 млрд руб.; Железноводск — 131,7%, более 6,3 млрд руб.; Ессентуки — 130,5%, более 10,4 млрд руб. Еще треть территорий достигла высоких значений показателя.

Совместно с профильными министерствами и инвестиционными командами в округах поставлена задача по увеличению объемов инвестиций в крупных и средних организациях. Работа с инвесторами будет вестись адресно. Второе направление — сокращение сроков принятия решений по инвестиционным проектам. В настоящее время в работе министерства находятся 57 инициатив, включая масштабные проекты в муниципалитетах, производства в границах индустриальных парков, ТОСЭР и проекты по механизму ГЧП. По итогам реализации этих инициатив в экономику края будет привлечено более 405 млрд руб. инвестиций.

Ключевым результатом станет создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения и гостей региона.

Мария Хоперская