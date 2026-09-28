На поддержку АПК на Северном Кавказе выделили более 5,5 млрд рублей

Шесть регионов Северо-Кавказского федерального округа получат свыше 5,5 млрд руб. на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано Правительством РФ.

Крупнейшие суммы получат Кабардино-Балкария — 1,8 млрд руб., Ставропольский край — 1,6 млрд руб. и Дагестан — 1,2 млрд руб. Карачаево-Черкесии направят 521 млн руб., Северной Осетии — 316,9 млн руб., Ингушетии — 85 млн руб.

В целом по стране общий объем субсидий бюджетам субъектов на поддержку приоритетных направлений АПК составит более 35,2 млрд руб.

Мария Хоперская