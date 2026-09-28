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Объем незаконной рубки леса в Кировской области снизился вдвое

В Кировской области на 25 сентября объем незаконно заготовленной древесины составил 871 куб. м против 1,8 тыс. куб. м за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Объем незаконной рубки леса в Кировской области снизился вдвое

Объем незаконной рубки леса в Кировской области снизился вдвое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем незаконной рубки леса в Кировской области снизился вдвое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 2022 года объем незаконной рубки леса в регионе сократился в 4,5 раза. Экологический ущерб за год снизился в 2,3 раза.

В этом году за нарушения лесного законодательства к уголовной ответственности привлечено 18 человек. В счет возмещения вреда поступило более 62 млн руб.

Анна Кайдалова