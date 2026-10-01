«Наибольший рост — в производстве компьютеров и оптических изделий»

С начала 2026 года в Ростовской области индекс промышленного производства по ряду ключевых направлений превысил 100%. Рост связан с реализацией инвестпроектов и развитием отраслевых кластеров. Однако объективные трудности мешают динамичному развитию таких отраслей, как легпром, где в первом полугодии наблюдалось падение производственных объемов, рассказал в интервью Guide министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев

Фото: Пресс-служба министерства промышленности и энергетики Ростовской области

— Как чувствует себя промышленный комплекс региона по итогам восьми месяцев? В каких секторах зафиксирован наибольший рост?

— Данные по итогам января—августа 2026 года Ростовстатом еще не сформированы. По итогам января—июля индекс промышленного производства составил 100,1%, по обрабатывающим видам деятельности — 100,9%. Наибольший рост зафиксирован в таких направлениях, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (151,1% год к году), выпуск прочих транспортных средств и оборудования (133,8%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (128,5%), химических веществ и продуктов (106,0%).

— С чем связана такая динамика?

— В основном положительная динамика стала возможной благодаря работе ведущих предприятий региона, выпускающих продукцию спецназначения. Одновременно увеличение объемов производства обеспечено реализацией в 2025–2026 годах инвестиционных проектов по созданию трех заводов: цинковых белил, текстурированных полиамидных нитей и покрытия «искусственная трава» (совокупный размер инвестиций в эти проекты превысил 2,7 млрд руб.— G).

В сложившихся геополитических условиях на деятельность предприятий всех отраслей промышленности Дона влияют факторы, затрудняющие ведение бизнеса. Так, снижение объемов производства одежды (падение составило 67,7% по сравнению с показателем годом ранее.— G) обусловлено удорожанием сырья и логистических услуг в связи с санкционными ограничениями и, как следствие,— ростом цен на готовую продукцию и снижением покупательского спроса.

— В середине июля на «Иннопроме-2026» Ростовская область заключила соглашения о запуске инвестпроектов на общую сумму более 1,1 млрд руб. Наиболее крупный — создание в Азове производства парфюмерно-косметической продукции. Как обстоит дело с реализацией этого проекта?

— Инвестор проекта — ООО «ЭКТ» в начале 2025 года приобрел в Азове земельный участок и нежилое помещение для строительства производственного комплекса. Цель — увеличение объема выпуска на Дону косметических и парфюмерных средств, создание рабочих мест и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. В рамках проекта планируется установка варочных и упаковочных линий мощностью 14 млн единиц в год. Будет создано 175 рабочих мест. Насколько нам известно, работа над проектом идет в соответствии с подписанным соглашением.

— Еще один инвестор, заключивший соглашение на «Иннопроме», это таганрогский завод «Красный котельщик». Он намерен выпускать насосные агрегаты для энергетики. Инвес­тиции превысят 400 млн руб. На каком этапе находится реализация этого проекта?

— Это также очень важный для региона проект. Он позволит занять нишу, освободившуюся после ухода иностранных поставщиков насосного оборудования для энергетики. ПАО ТКЗ «Красный котельщик» уже приступило к реализации инвестпроекта по созданию производства насосных агрегатов на собственных мощностях. Компания планирует реконструкцию объектов капитального строительства и приобретение необходимого оборудования, подбор и обучение персонала. Сейчас в рамках проекта рассматривается возможность привлечения средств федерального или регионального фондов развития промышленности (ФРП) — для льготного финансирования. Запуск производства насосных агрегатов позволит занять 35% отечественного рынка данной продукции и закрыть существующую потребность предприятий топливно-энергетического комплекса РФ.

— Ранее вы говорили, что промышленные кластеры — эффективная экосистема, позволяющая совместно решать вопросы импортозамещения. О каких именно предприятиях идет речь?

— В Ростовской области работают три кластера, включенных в реестр Минпромторга РФ. Национальный промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения на базе ООО «КЗ "Ростсельмаш"», в число резидентов которого входят АО «Клевер», ООО «Ростовский литейный завод» и др. Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности «Бештау». В него входят компании из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Участники выстраивают полную цепочку: от производства печатных плат и логических контроллеров до сборки мониторов, ноутбуков, моноблоков и комплектов для медоборудования. Кластер инновационной легкой промышленности на базе ГК «БТК». В его составе — несколько обществ, обеспечивающих создание полного производственного цикла.

Кроме того, в реестре Минпромторга есть два промышленных технопарка: «Азовский» и «Югмет». Последний включен в реестр в 2026 году.

Также отмечу особую экономическую зону «Ростовская», созданную на базе Новочеркасского индустриального парка. Она наращивает количество резидентов. В их числе — ООО «Бонум Траст» (производитель автоприцепов и цистерн), ООО «Нейс Инжиниринг» (развивает в Новочеркасске машиностроительный завод «Армадон», инвестиции в который уже составили сотни миллионов рублей), ООО «Окси Кемикалз» (выпускает пигментные пасты и эмульсии, которые используются для приготовления катафорезных грунтовок и защитных покрытий металла, применяемых в автомобилестроении), завод «Градиент» (производитель промышленного холодильного оборудования) и ООО «Атлантис-Пак НОВО» (специализируется на изготовлении колбасной и сосисочной оболочки, а также упаковки для пищевой промышленности). Все — высокотехнологичные производства.

— Какую поддержку от региона получают эти предприя­тия?

— Для резидентов ОЭЗ предусмотрен ряд преференций. Так, по налогу на прибыль ставка снижается с 8 до 2% (федеральная часть). По региональной части действует поэтапное снижение: первые пять лет с момента получения прибыли ставка равна 0%, следующую пятилетку — 5%, а с 11-го года — 13,5%. Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также таможенных платежей на ввозимое оборудование.

— На Дону, по данным Агентства инвестиционного развития региона, сосредоточено 25% всех ветроэнергетических проектов страны. Расскажите о новых проектах в этой сфере.

— В регионе введены в эксплуатацию шесть ветропарков суммарной установленной мощностью 610 МВт — 8% от общей мощности генерирующих объектов Дона. Совокупный объем инвестиций превысил 60 млрд руб. До 2031 года планируется строительство еще трех ветропарков общей мощностью 700 МВт.

В частности, АО «Росатом Возобновляемая энергия» инвестирует в строительство ветро­электростанции в Морозовском районе («Вербная ВЭС») мощностью до 100 МВт. Запуск запланирован до конца 2027 года. Комплекты оборудования и башни будут производиться на заводах в Волгодонске.

Также другой инвестор рассматривает строительство ВЭС в Белокалитвинском и Кагальницком районах мощностью около 300 МВт каждая, с планируемым сроком реализации в 2029 и 2031 годах. Сейчас проводятся измерения скорости ветра и переговоры с собственниками земельных участков. Есть намерение организовать в Таганроге производство башен для ветроэнергетических установок.

— Можете назвать главный вызов для промышленности Дона в 2026 году?

— Важная задача — обеспечение технологического суверенитета. Это, безусловно, вызов. На федеральном уровне сформирован ряд национальных проектов технологического лидерства, касающихся индустриального сектора. Приоритетное направление — роботизация. В обрабатывающей промышленности Дона применяются 405 промышленных и логистических роботов. В регионе формируется преференциальное меню, предусматривающее приоритизацию мер поддержки для инвесторов, реализующих проекты по роботизации. Кстати, РФРП расширил льготную категорию получателей займов за счет производителей и потребителей промышленных роботов. Это синхронизировано с широким спектром федеральных мер поддержки для компаний, внедряющих роботы в техпроцессы.

Беседовал Владимир Андреев