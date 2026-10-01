«Наибольший рост — в производстве компьютеров и оптических изделий»
Глава минпромэнерго Дона Андрей Савельев — о новых проектах и главных вызовах
С начала 2026 года в Ростовской области индекс промышленного производства по ряду ключевых направлений превысил 100%. Рост связан с реализацией инвестпроектов и развитием отраслевых кластеров. Однако объективные трудности мешают динамичному развитию таких отраслей, как легпром, где в первом полугодии наблюдалось падение производственных объемов, рассказал в интервью Guide министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
— Как чувствует себя промышленный комплекс региона по итогам восьми месяцев? В каких секторах зафиксирован наибольший рост?
— Данные по итогам января—августа 2026 года Ростовстатом еще не сформированы. По итогам января—июля индекс промышленного производства составил 100,1%, по обрабатывающим видам деятельности — 100,9%. Наибольший рост зафиксирован в таких направлениях, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (151,1% год к году), выпуск прочих транспортных средств и оборудования (133,8%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (128,5%), химических веществ и продуктов (106,0%).
— С чем связана такая динамика?
— В основном положительная динамика стала возможной благодаря работе ведущих предприятий региона, выпускающих продукцию спецназначения. Одновременно увеличение объемов производства обеспечено реализацией в 2025–2026 годах инвестиционных проектов по созданию трех заводов: цинковых белил, текстурированных полиамидных нитей и покрытия «искусственная трава» (совокупный размер инвестиций в эти проекты превысил 2,7 млрд руб.— G).
В сложившихся геополитических условиях на деятельность предприятий всех отраслей промышленности Дона влияют факторы, затрудняющие ведение бизнеса. Так, снижение объемов производства одежды (падение составило 67,7% по сравнению с показателем годом ранее.— G) обусловлено удорожанием сырья и логистических услуг в связи с санкционными ограничениями и, как следствие,— ростом цен на готовую продукцию и снижением покупательского спроса.
— В середине июля на «Иннопроме-2026» Ростовская область заключила соглашения о запуске инвестпроектов на общую сумму более 1,1 млрд руб. Наиболее крупный — создание в Азове производства парфюмерно-косметической продукции. Как обстоит дело с реализацией этого проекта?
— Инвестор проекта — ООО «ЭКТ» в начале 2025 года приобрел в Азове земельный участок и нежилое помещение для строительства производственного комплекса. Цель — увеличение объема выпуска на Дону косметических и парфюмерных средств, создание рабочих мест и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. В рамках проекта планируется установка варочных и упаковочных линий мощностью 14 млн единиц в год. Будет создано 175 рабочих мест. Насколько нам известно, работа над проектом идет в соответствии с подписанным соглашением.
— Еще один инвестор, заключивший соглашение на «Иннопроме», это таганрогский завод «Красный котельщик». Он намерен выпускать насосные агрегаты для энергетики. Инвестиции превысят 400 млн руб. На каком этапе находится реализация этого проекта?
— Это также очень важный для региона проект. Он позволит занять нишу, освободившуюся после ухода иностранных поставщиков насосного оборудования для энергетики. ПАО ТКЗ «Красный котельщик» уже приступило к реализации инвестпроекта по созданию производства насосных агрегатов на собственных мощностях. Компания планирует реконструкцию объектов капитального строительства и приобретение необходимого оборудования, подбор и обучение персонала. Сейчас в рамках проекта рассматривается возможность привлечения средств федерального или регионального фондов развития промышленности (ФРП) — для льготного финансирования. Запуск производства насосных агрегатов позволит занять 35% отечественного рынка данной продукции и закрыть существующую потребность предприятий топливно-энергетического комплекса РФ.
— Ранее вы говорили, что промышленные кластеры — эффективная экосистема, позволяющая совместно решать вопросы импортозамещения. О каких именно предприятиях идет речь?
— В Ростовской области работают три кластера, включенных в реестр Минпромторга РФ. Национальный промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения на базе ООО «КЗ "Ростсельмаш"», в число резидентов которого входят АО «Клевер», ООО «Ростовский литейный завод» и др. Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности «Бештау». В него входят компании из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Участники выстраивают полную цепочку: от производства печатных плат и логических контроллеров до сборки мониторов, ноутбуков, моноблоков и комплектов для медоборудования. Кластер инновационной легкой промышленности на базе ГК «БТК». В его составе — несколько обществ, обеспечивающих создание полного производственного цикла.
Кроме того, в реестре Минпромторга есть два промышленных технопарка: «Азовский» и «Югмет». Последний включен в реестр в 2026 году.
Также отмечу особую экономическую зону «Ростовская», созданную на базе Новочеркасского индустриального парка. Она наращивает количество резидентов. В их числе — ООО «Бонум Траст» (производитель автоприцепов и цистерн), ООО «Нейс Инжиниринг» (развивает в Новочеркасске машиностроительный завод «Армадон», инвестиции в который уже составили сотни миллионов рублей), ООО «Окси Кемикалз» (выпускает пигментные пасты и эмульсии, которые используются для приготовления катафорезных грунтовок и защитных покрытий металла, применяемых в автомобилестроении), завод «Градиент» (производитель промышленного холодильного оборудования) и ООО «Атлантис-Пак НОВО» (специализируется на изготовлении колбасной и сосисочной оболочки, а также упаковки для пищевой промышленности). Все — высокотехнологичные производства.
— Какую поддержку от региона получают эти предприятия?
— Для резидентов ОЭЗ предусмотрен ряд преференций. Так, по налогу на прибыль ставка снижается с 8 до 2% (федеральная часть). По региональной части действует поэтапное снижение: первые пять лет с момента получения прибыли ставка равна 0%, следующую пятилетку — 5%, а с 11-го года — 13,5%. Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также таможенных платежей на ввозимое оборудование.
— На Дону, по данным Агентства инвестиционного развития региона, сосредоточено 25% всех ветроэнергетических проектов страны. Расскажите о новых проектах в этой сфере.
— В регионе введены в эксплуатацию шесть ветропарков суммарной установленной мощностью 610 МВт — 8% от общей мощности генерирующих объектов Дона. Совокупный объем инвестиций превысил 60 млрд руб. До 2031 года планируется строительство еще трех ветропарков общей мощностью 700 МВт.
В частности, АО «Росатом Возобновляемая энергия» инвестирует в строительство ветроэлектростанции в Морозовском районе («Вербная ВЭС») мощностью до 100 МВт. Запуск запланирован до конца 2027 года. Комплекты оборудования и башни будут производиться на заводах в Волгодонске.
Также другой инвестор рассматривает строительство ВЭС в Белокалитвинском и Кагальницком районах мощностью около 300 МВт каждая, с планируемым сроком реализации в 2029 и 2031 годах. Сейчас проводятся измерения скорости ветра и переговоры с собственниками земельных участков. Есть намерение организовать в Таганроге производство башен для ветроэнергетических установок.
— Можете назвать главный вызов для промышленности Дона в 2026 году?
— Важная задача — обеспечение технологического суверенитета. Это, безусловно, вызов. На федеральном уровне сформирован ряд национальных проектов технологического лидерства, касающихся индустриального сектора. Приоритетное направление — роботизация. В обрабатывающей промышленности Дона применяются 405 промышленных и логистических роботов. В регионе формируется преференциальное меню, предусматривающее приоритизацию мер поддержки для инвесторов, реализующих проекты по роботизации. Кстати, РФРП расширил льготную категорию получателей займов за счет производителей и потребителей промышленных роботов. Это синхронизировано с широким спектром федеральных мер поддержки для компаний, внедряющих роботы в техпроцессы.