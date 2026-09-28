В Таганроге все соцучреждения готовы к зиме

В Таганроге к отопительному сезону из 76 котельных к работе готовы 74. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным властей, из 120 км тепловых сетей в нормативное состояние привели 111,6 км. Гидравлические испытания продолжатся до конца месяца. Все 183 учреждения социальной сферы, как отмечается, готовы на 100%. В жилом фонде подготовлено 1049 из 1082 многоквартирных домов.

По словам начальника управления ЖКХ Артема Самойлова, совместные проверки комиссии администрации и Ростехнадзора выявили ряд замечаний к теплоснабжающим организациям. Все нарушения необходимо устранить до начала отопительного сезона.

На улице Циолковского продолжается строительство новой котельной: фундамент готов, оборудование поставлено, ведется подготовка к монтажу блочно-модульной котельной. На котельной по улице Заводской, 1 капитально ремонтируют два из четырех котлов — работы должны завершиться до старта отопления.

При этом, как отметила Светлана Камбулова, собственник котельной на улице Ленина, 220 по-прежнему не исполняет решение суда о проведении капитального ремонта. При необходимости ремонтно-восстановительные работы на тепловом комплексе будет выполнять МУП «Городское хозяйство» в рамках режима повышенной готовности, введенного в 2025 году.

Константин Соловьев