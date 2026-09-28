Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане обвал скальных пород перекрыл единственную дорогу к селу Гдым

В Ахтынском районе на автомобильной дороге «Подъезд от а/д "Ахты – Курукал – Хнов с подъездом к детскому санаторию" к селу Гдым» на участке первого километра произошёл обвал скальных пород верхового откоса. Движение автотранспорта временно закрыто, сообщил оперативный штаб региона.

Без транспортного сообщения остался один населенный пункт — село Гдым. К месту происшествия для расчистки направлены две единицы техники — бульдозер и экскаватор.

Ориентировочное время открытия движения по временной схеме — 12:00 29 сентября 2026 года.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд