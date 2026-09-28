Северная Осетия и КБР получат субсидию на развитие туризма

Правительство России направит 4,8 млрд руб. на возведение модульных некапитальных гостиниц половине субъектов, среди которых есть Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Средства также получат Чеченская и Удмуртская республики, Тыва и Адыгея, а также Хабаровский, Камчатский, Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области и другие регионы, активно привлекающие туристов.

«Рассчитываем, что бизнес на местах реализует намеченные проекты в этой сфере в полном объеме. Это также будет влиять на смежные отрасли и даст хороший стимул для развития в этих регионах. И уже в самые короткие сроки откроются все запланированные объекты с широким набором услуг для отдыхающих», — приводят в сообщении слова председателя Правительства Михаила Мишустина.

Константин Соловьев