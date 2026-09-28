Челябинскую область в Госдуме будут представлять девять депутатов

По итогам выборов депутатов Государственной думы девятого созыва Челябинскую область будут представлять девять человек, шесть из них — от партии «Единая Россия».

По одномандатным округам в Госдуму прошли: Евгений Илле («Единая Россия»; Челябинский одномандатный округ №188), Владимир Дремов («Единая Россия»; Магнитогорский округ №191), Антон Ковалев («Единая Россия»; Златоустовский округ №192), Алексей Денисенко («Единая Россия»; Металлургический округ №189), Валерий Гартунг («Справедливая Россия»; Коркинский округ №190). По партийным спискам депутатами стали Дмитрий Вяткин и Олег Голиков («Единая Россия»), Василий Швецов («Справедливая Россия»), Максим Гулин («Новые люди»).