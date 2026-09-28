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В Петербурге с 30 сентября начнут поэтапно подключать отопление

В Санкт-Петербурге 30 сентября в 09:00 начнется поэтапное подключение отопления, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании правительства города. Решение принято из-за похолодания и обращений жителей.

В первую очередь тепло начнут получать детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения

В первую очередь тепло начнут получать детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первую очередь тепло начнут получать детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источники теплоснабжения будут постепенно включать, чтобы обеспечить циркуляцию и возможность подключения жилых домов к централизованной системе отопления. В первую очередь тепло начнут получать детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения.

Управляющим организациям рекомендовали начать подключение отопления в многоквартирных домах. Сам отопительный сезон в Петербурге объявят отдельным распоряжением после периода, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Карина Дроздецкая

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