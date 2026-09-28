Предложение новостроек в Перми выросло почти на 23%

В Перми в августе этого года к продаже предлагалось 10,7 тыс. лотов на рынке новостроек. Это на 12,6% меньше, чем в июле (12,2 тыс.). При этом за год объем экспозиции увеличился на 8,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Если сравнивать динамику относительно января 2025-го, когда в продаже было 8,7 тыс. лотов, то к августу текущего года этот показатель вырос на 22,6%. Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы рынка недвижимости bnMAP.pro.

Согласно данным исследования, средняя площадь предлагаемой квартиры в августе составила 52,5 кв. м против 51,8 кв. м месяцем ранее. За год средний метраж увеличился на 3,6%, а с января 2025-го — на 2,1%.