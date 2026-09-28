Ростовской области выделят более 1 млрд рублей на поддержку АПК

Ростовская область в 2026 году получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Всего между регионами на эти цели распределят свыше 35,2 млрд руб. Дополнительно 21 субъекту РФ направят 670 млн руб. на поддержку сельскохозяйственного страхования. В их числе — Ростовская область и Краснодарский край.

Средства на агрострахование предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Субсидии позволяют компенсировать часть страховой премии по договорам страхования посевных площадей, сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры.

На поддержку сельхозстрахования в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено более 5,5 млрд руб.

Наталья Белоштейн