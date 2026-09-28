«Девелопмент-Юг» сдал самый высокий дом жилого квартала «Центральный» в Астрахани

Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» ввела в эксплуатацию 25-этажный дом в жилом квартале «Центральный» в Астрахани. Самый высокий дом в проекте стал очередным завершенным этапом развития квартала, который формируется в центральной части города.



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Жилой квартал «Центральный» расположен на улице Ахшарумова. Концепция проекта предполагает создание единого городского пространства с жилыми домами, прогулочным бульваром, озелененными дворами, детскими и спортивными площадками, коммерческой инфраструктурой. Всего в составе проекта предусмотрено две очереди строительства, поэтому квартал продолжает развиваться одновременно с вводом новых домов.

25-этажный литер стал высотной доминантой жилого квартала «Центральный». При этом концепция квартала предусматривает не только увеличение жилого фонда, но и формирование среды между домами — с общественными пространствами, озеленением и маршрутами для пешеходов. На территории проекта предусмотрен прогулочный бульвар площадью около 6 тыс. кв. м.

«Сдача самого высокого дома — важный этап для развития жилого квартала „Центральный“. Для нас принципиально, что мы создаем здесь не просто отдельные жилые дома, а последовательно формируем целостный квартал. Высотный дом становится его новой архитектурной точкой, а благоустройство, прогулочные пространства, озеленение и инфраструктура связывают отдельные очереди в единую городскую среду. Мы продолжаем развивать проект и одновременно передаем ключи жителям уже готовых домов», — отметил представитель корпорации «Девелопмент-Юг».

В жилом квартале предусмотрены квартиры различных планировочных решений, варианты с предчистовой отделкой и готовым ремонтом. В домах используются современные инженерные и цифровые решения, включая систему «Умный дом». На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения.

Одной из особенностей проекта стал прогулочный бульвар. Здесь предусмотрены зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха и общественные пространства. Таким образом, по мере ввода новых домов жилой квартал «Центральный» приобретает характеристики полноценного городского квартала, где жилье дополняется необходимой инфраструктурой.

Офис продаж жилого квартала «Центральный» находится по адресу: г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 27а. Режим работы с 09:00 до 18:00. Телефон отдела продаж +7 (8512) 49-88-88.

ООО СИК «Девелопмент-Юг», ИНН 2308034775