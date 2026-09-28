Жительницу Кировской области обвинили в организации убийства свекра

В Кировской области 38-летнюю женщину обвинили в организации приготовления к убийству своего свекра. Почти полгода она искала исполнителя, которому планировала заплатить 2 млн руб., сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, местная жительница обратилась к своему знакомому и предложила ему, войдя в доверие к потерпевшему, совершить убийство. Мужчина отказался от участия в преступлении и сообщил о предложении правоохранителям.

Обвиняемую заключили под стражу. Ей предъявили обвинение в организации приготовления к убийству по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Анна Кайдалова