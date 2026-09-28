В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Все силы и средства задействованы для защиты города. Жителям и гостям курорта рекомендовали укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Одновременно в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также распространяются на сведения о расположении военных и потенциально опасных объектов.

В частности, запрещено публиковать фото-, видео- и киноматериалы о применении БПЛА и последствиях атак. Нельзя размещать кадры мест падения беспилотников, районов поражения объектов, работы средств ПВО и РЭБ, а также расположения сил и средств Минобороны.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Жителей и гостей Сочи призвали не распространять сведения, публикация которых запрещена, и ориентироваться на официальные сообщения.

Мария Удовик