В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Все силы и средства работают на защиту города. Жителей и гостей курорта призвали укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на распространение сведений об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничение также распространяется на информацию о местонахождении военных и потенциально опасных объектов.

Запрещается публиковать фото-, видеоматериалы и киноматериалы о применении БПЛА и последствиях их использования. В частности, речь идет о кадрах мест падения беспилотников, районов поражения объектов, работы систем ПВО и РЭБ, а также расположения сил и средств Минобороны.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Жителей и гостей Сочи призвали следить за официальными сообщениями и не распространять сведения о работе сил и средств защиты города.

Мария Удовик