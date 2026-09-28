В Башкирии вырос средний размер товарных кредитов

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе в Башкирии средний размер товарных кредитов (POS-кредитов) составил 66,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с июлем на 3,3%.

В среднем по стране этот показатель равнялся 72,6 тыс. руб., что на 3,4% больше, чем месяцем ранее.

Наибольший средний размер выданных POS-кредитов в регионах в августе был отмечен в Москве (94,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (89,8 тыс. руб.), а также Московской (85,7 тыс. руб.), Ленинградской (84,0 тыс. руб.) и Тюменской (77,8 тыс. руб.) областях. Наименьший показатель продемонстрировали Саратовская (64,1 тыс. руб.), Ростовская (64,1 тыс. руб.), Воронежская (64,6 тыс. руб.) и Белгородская (64,7 тыс. руб.) области, а также Ставропольский край (65,3 тыс. руб.).

Наиболее серьезный рост среднего размера POS-кредитов по сравнению с июлем был зафиксирован в Ленинградской (+13,7%) и Белгородской (+9,7%) областях, а также Санкт-Петербурге (+7,3%), Приморском крае (+6,9%) и Оренбургской области (+6,5%).

Олег Вахитов