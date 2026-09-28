Ставропольский бизнесмен требует с белгородского правительства и ЦЭБ 289 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск ставропольского индивидуального предпринимателя Поликарпа Шахбазова к правительству Белгородской области, министерству ЖКХ региона и местному ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ, белгородский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами). Сумма требований составляет 289 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть требований не раскрывается. По данным Rusrprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

ИП Поликарпа Шахбазова зарегистрировано в Минераловодском районе Ставропольского края в 2007 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Господину Шахбазову принадлежит ставропольская строительная компания ООО «Каллиграфия». Он также является соучредителем местных ООО «ЖКХ», специализирующегося на сборе неопасных отходов, и строительного ООО «Минералис» (владеет долями в 33% и 17% соответственно). Совокупная выручка всех трех организаций в 2025 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб. ООО «ЦЭБ» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Основной вид деятельности — захоронение твердых коммунальных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. У компании есть действующая лицензия на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и размещение отходов I–IV классов опасности. Учредителем является министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. В 2025 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., что на 1,7% выше показателя 2024-го, однако чистая прибыль упала на 46,5% — до 1,3 млн руб. Гендиректор — Елена Ильина.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд обязал белгородский ЦЭБ выплатить 73 млн руб. за невыполнение условий гранта на «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов».

Тогда же «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Белгородский облсуд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам Фонда реформирования ЖКХ Белгородской области Андрею Внукову и Юлии Овчаровой, а также заместителям гендиректора ООО «ЦЭБ» Даниилу Медведеву и Кириллу Попову за взятки.

Егор Якимов