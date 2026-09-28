Свердловские аграрии убрали с полей свыше 80% зерна

Аграрии Свердловской области убрали с полей свыше 80% зерновых культур. Ожидается, что урожай в этом году соберут с площади порядка 300 тыс. га, которая засеяна пшеницей, ячменем и рожью, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер отметил, что в этом году погода в сентябре позволяет аграриям в комфортных условиях убирать урожай. «План по сбору кормовых культур выполнен на 76%. Уже заготовлено 827 тыс. тонн сенажа, 547 тыс. тонн силоса и 95,2 тыс. тонн сена. Идет активная уборка овощей и картофеля: в хранилищах уже 90 тыс. тонн картофеля и 7,3 тыс. тонн овощей открытого грунта»,— рассказал глава региона.

Ранее Денис Паслер подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в отношении земель для сельскохозяйственного производства в 37 муниципалитетах из 94. Мера принята для поддержки сельскохозяйственных предприятий, пострадавших от переувлажнения почв.

Ирина Пичурина