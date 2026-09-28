В Ульяновске покупка комнаты окупится за 5,2 года при ее сдаче

Ульяновск стал вторым по доходности городом в плане сдачи комнат в аренду. За 5,2 года окупится комната, доходность составит 19,3% годовых. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Средняя стоимость комнаты в Ульяновске составляет 634,3 тыс. руб. Аренда — 10,2 тыс. руб. в месяц.

На первом месте по доходности оказался Нижний Тагил — 20,6%: стоимость комнаты в среднем 569,2 тыс. руб., аренда в месяц составляет 9,8 тыс. руб. Окупиться комната всего за 4,8 года.

Оренбург в списке находится на 26-м месте: средняя стоимость — 1,066 млн руб., аренда — 10,6 тыс. руб., доходность — 12%, окупаемость — 8,3 года. Самара расположилась на 52-м месте: средняя стоимость — 1,75 млн руб., аренда — 13,3 тыс. руб., доходность — 9,1%, окупаемость — 11 лет.

При расчетах предполагалось, что комната сдается круглый год и в ней не надо делать ремонт, тратиться на поиски очередного арендатора.

Руфия Кутляева