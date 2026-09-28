В августе этого года в Казани реализуется 79 девелоперских проектов — на 51,9% больше, чем в 2021 году, когда их было 52. Об этом сообщила пресс-служба MACON.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число стройпроектов в Казани за пять лет выросло на 51,9%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Число стройпроектов в Казани за пять лет выросло на 51,9%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя площадь проекта за этот период увеличилась с 20,4 тыс. до 28,8 тыс. кв. м.

Казань заняла восьмое место среди российских городов по числу девелоперских проектов в стадии строительства.

Всего в России на август этого года в стадии строительства находились 3,2 тыс. проектов. Лидером по их числу остается Москва — 280 проектов. Екатеринбург занял второе место со 170 проектами, Санкт-Петербург — третье со 122.

Анна Кайдалова