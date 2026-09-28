Экс-глава Красносельского района Петербурга Фадеенко числится пропавшим без вести

Бывший глава Красносельского района Петербурга Олег Фадеенко числится пропавшим без вести после заключения контракта с Минобороны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. По данным издания, в начале 2026 года он ушел на военную службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 2024 года господину Фадеенко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ В декабре 2024 года господину Фадеенко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Олег Фадеенко возглавлял администрацию Красносельского района с 2019 года, до этого работал во Фрунзенском районе. В декабре 2024 года ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Господин Фадеенко признал вину.

В январе 2026 года Красносельский районный суд приостановил производство по уголовному делу после того, как господин Фадеенко заключил контракт о прохождении военной службы. Ходатайство об этом поступило в суд от военного комиссариата Петербурга. В июне 2026 года второй фигурант дела Мушег Карапетян получил три года лишения свободы за посредничество во взяточничестве.

Карина Дроздецкая