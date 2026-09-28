Житель Сочи получил год колонии за призывы к экстремизму в интернете

Центральный районный суд Сочи приговорил Андрея Миронова к одному году лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции Краснодарским краевым судом.

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы через интернет). Суд установил, что в октябре 2023 года он разместил в публичном чате мессенджера текстовый комментарий с призывом к насилию в отношении русских людей. При этом мужчина осознавал, что сообщение будет доступно неограниченному числу пользователей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что при размещении комментария из-за юного возраста не осознавал всех возможных последствий. Также Миронов рассказал, что после публикации столкнулся с общественным порицанием со стороны знакомых, соседей и других людей. По его словам, произошедшее повлияло на его мировоззрение.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, мужчине на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Приговор был обжалован. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для его изменения и оставила решение без изменений.

Мария Удовик