«Башкиравтодор» получит 492 млн рублей на ремонт дорог в трех районах

Управление дорожного хозяйства Башкирии заключило с АО «Башкиравтодор» три контракта на ремонт дорог в Илишевском, Чекмагушевском и Баймакском районах. Общая стоимость контрактов составляет 492,2 млн руб., следует из публикаций на сайте госзакупок.

За 178,4 млн руб. будет отремонтирована дорога Новокутово — трасса М-7 «Волга» протяженностью 5,4 км в Илишевском районе. Первые 3,4 км будут введены в эксплуатацию до 30 октября 2027 года, остальная часть — до конца июля 2028 года.

На обновление трех участков дороги Шаран — Новобалтачево — Андреевка общей длиной около 10,5 км в Илишевском и Чекмагушевском районах будет выделено почти 222,5 млн руб. Там движение тоже планируется открыть в два этапа: к 30 октября 2026 года и к 30 октября 2027 года.

В Баймакском районе «Башкиравтодор» должен до 30 октября 2026 года отремонтировать 6,5 км дороги Серменево — Амангильдино — Баймак. Стоимость контракта составила 91,3 млн руб.

Все работы профинансирует республиканский бюджет.

Идэль Гумеров