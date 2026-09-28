Владикавказ вошел в число наименее выгодных для сдачи комнат городов

Владикавказ занял шестое место среди городов России с наименьшей доходностью от сдачи комнат в аренду. Она составляет 6,3% годовых, а срок окупаемости покупки — 15,9 года, следует из исследования федерального портала «Мир квартир», которое приводит ТАСС.

Расчеты основаны на средних ценах продажи комнат и арендных ставках при условии круглогодичной сдачи без учета затрат на ремонт.

В десятку городов с самой низкой доходностью также вошли Якутск (5,5%), Владивосток (5,5%), Москва (5,8%), Сочи (6%), Симферополь (6,1%), Севастополь (6,5%), Казань (6,8%), Санкт-Петербург (7%) и Краснодар (7,7%). По данным аналитиков, низкая доходность в этих городах связана в том числе с высокой стоимостью недвижимости или невысокими арендными ставками.

В среднем по России доходность от сдачи комнаты составляет 9,8% годовых, срок окупаемости — 10,2 года. Самым выгодным для собственников оказался Нижний Тагил: 20,6% годовых при окупаемости 4,8 года.

Наталья Белоштейн