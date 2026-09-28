Краснодар вошел в десятку городов с низкой доходностью от сдачи комнат

Краснодар занял десятое место среди российских городов с наименьшей доходностью от сдачи комнат в аренду. Она составляет 7,7% годовых, а срок окупаемости покупки — 13 лет, следует из исследования федерального портала «Мир квартир», которое приводит ТАСС.

Расчеты проведены на основе средних цен на комнаты и арендных ставок при условии круглогодичной сдачи и без учета расходов на ремонт. Эксперты связывают низкую доходность в городах из списка с высокой стоимостью недвижимости или невысокими ставками аренды.

В десятку также вошли Якутск и Владивосток (по 5,5%), Москва (5,8%), Сочи (6%), Симферополь (6,1%), Владикавказ (6,3%), Севастополь (6,5%), Казань (6,8%) и Санкт-Петербург (7%).

Средняя доходность сдачи комнат по России составляет 9,8% годовых, срок окупаемости — 10,2 года.

Наталья Белоштейн