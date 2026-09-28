В Самаре объем отгруженной продукции собственного производства достиг 470,3 млрд рублей

Согласно промежуточным итогам социально-экономического развития Самары почти по всем показателям зарегистрирован рост. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, объем отгруженной продукции собственного производства по всем видам деятельности достиг 470,3 млрд руб. (на 9,7% больше, чем годом ранее). Выпуск промышленной продукции превысил 308,4 млрд руб. Индекс промышленного производства составил 105,8% (годом ранее — 96,1%).

Обрабатывающие производства дают почти 80% от общего объема промышленности. Они достигли 243 млрд руб. (+7,5%). Спад наблюдается в добыче полезных ископаемых. Объем снизился на 14,1%, индекс упал до 83%. Доля добычи в промышленной структуре Самары — около 2,7%.

Оборот коммерческой деятельности в целом вырос на 4,8% и составил 940,7 млрд руб. В малом и среднем предпринимательстве зафиксирован рост количества субъектов на 2%. Число самозанятых выросло на 20,3% и достигло 157,9 тыс. человек.

«Отмечено улучшение финансового состояния предприятий и организаций, большинство из них (68%) завершили полугодие с прибылью, а ее общий объем вырос на 23% и составил 99 млрд руб.», — сообщает Иван Носков.

Руфия Кутляева