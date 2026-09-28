Алексей Мотов из Центральных электросетей - лучший водитель ООО «Башкирэнерго»

25 сентября в Уфе состоялись соревнования профмастерства среди водителей ООО «Башкирэнерго». В них участвовали 42 водителя из всех производственных отделений.

Алексей Мотов.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Конкурсная программа включала теоретический этап и практические задания. Водители демонстрировали знание правил дорожного движения, устройства автомобиля и основ безопасности. Практическая часть состояла из фигурного вождения: змейка, заезд задним ходом, маневренность на поворотах и многое другое. Свое умение показали водители легкового автомобиля, «Соболя», КамАЗа и трактора.

Победители в каждой номинации награждены ценными подарками, а лучшая команда – ПО «НЭС» - в качестве приза получила автомобиль «Нива Шевроле» для производственного отделения. В категории «Трактор МТЗ» первое место занял Рамзиль Багаутдинов (ПО ИЭС»), в категории «КамАЗ» - Алексей Мотов (ПО «ЦЭС»), в категории «Соболь» - Руслан Валеев (ПО «НЭС»), в категории «Нива» - Радик Имаев (ПО «НЭС»). Абсолютным победителем соревнований стал водитель ПО «ЦЭС» Алексей Мотов.

ООО «Башкирэнерго»